В Самаре на два часа отключат светофоры на Ново-Садовой

5 Март 2020 2020-03-05T16:25:12+03:00

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В пятницу, 6 марта, в Самаре не будут работать светофоры на улице Ново-Садовой. Речь идет об участке дороги от больницы Ерошевского до улицы Лейтенанта Шмидта.

– На этом отрезке дороги с 10 до 12 часов будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на подстанции. Уважаемые водители, выбирайте по возможности альтернативные пути, – говорится в сообщении АСАДО.

Напомним, ранее на пересечении улиц Шмидта и Ново-Садовой произошло ДТП. Легковушка на полной скорости снесла ограждение, а также буквально смяла трансформаторную будку. Движение там было организовано по временной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU