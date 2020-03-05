2020-03-05T16:25:12+03:00
Общество

В Самаре на два часа отключат светофоры на Ново-Садовой

На участке будут проводить ремонтные работы подстанции
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Водителям предлагают выбирать альтернативные пути следованияВодителям предлагают выбирать альтернативные пути следованияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В пятницу, 6 марта, в Самаре не будут работать светофоры на улице Ново-Садовой. Речь идет об участке дороги от больницы Ерошевского до улицы Лейтенанта Шмидта.

– На этом отрезке дороги с 10 до 12 часов будут проводиться ремонтно-восстановительные работы на подстанции. Уважаемые водители, выбирайте по возможности альтернативные пути, – говорится в сообщении АСАДО.

Напомним, ранее на пересечении улиц Шмидта и Ново-Садовой произошло ДТП. Легковушка на полной скорости снесла ограждение, а также буквально смяла трансформаторную будку. Движение там было организовано по временной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Мы выжали все, что могли": тольяттинский дуэт фигуристов Базин - Евдокимова распался
Страховые взносы снизить, бизнес поддержать: Владимир Кошелев принял участие в заседании "Деловой России"
"Нас выживает из дома черная плесень": в Чапаевске многодетная семья 5 лет живет под текущей крышей
ВТБ увеличил объем рефинансирования ипотеки в три раза
В самарском аэропорту обнаружили просроченные продукты для пассажиров
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оценил атакующих игроков «Крыльев Советов»
На дорогах Самарской области введут ограничения для грузовиков
Защита экс-сотрудника самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова, которого осудили за взятки, обжалует приговор
На чапаевских полицейских, в отделе которых рухнувшая стена убила рабочего, завели дело
В Самаре на два часа отключат светофоры на Ново-Садовой
Избил дверь кирпичом: мужчина из Самары напал на подъезд
Билеты на матч «Крылья Советов» – «Ахмат» будут стоить от 150 рублей
В Самаре выступит легендарная группа «Любэ»
В Самарской области на выходных похолодает до -12 градусов
Просто обознались: судебные приставы из Самары помогли поймать преступника
Ушла из швейной мастерской: в Тольятти без вести пропала 17-летняя девочка
Пожар в ЖК «Орбита» в Самаре: застройщик рассказал, как ЧП отразилось на здании
В Самаре появились мошенники, которые пытаются обмануть ветеранов войны
ГИБДД: в Самаре нужен пешеходный переход рядом с «Золотым яблоком»
Проехала на красный: в Тольятти девушка устроила ДТП на перекрестке
Уклонился от армии, но не от штрафа: в Самарской области осудили военнообязанного
«АКОМ» отстаивает интересы отрасли
«АКОМ» презентовал «Дорожную карту развития»
Директор управляющей компании из Тольятти украл 250 тысяч рублей