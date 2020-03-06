2020-03-06T15:35:56+03:00
Общество

В Самаре полиция разбирается в деле инвалида-сироты, которого обманом оставили без квартиры

Молодого человека силой заставили подписать документы о продаже жилья
Ольга НОВИКОВА
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Теперь вся надежда Димы - на полицию. Фото: личный архивТеперь вся надежда Димы - на полицию. Фото: личный архив
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В Самаре полиция разбирается в деле сироты Дмитрия С., которого обманом и угрозами заставили продать полученную от государства квартиру. Как сообщили «Комсомольской правде-Самара» в ГУ МВД по Самарской области, заявление по факту неправомерного завладения квартирой было зарегистрировано в ОП № 2 Управления МВД России 12 февраля этого года.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - пояснили в полиции. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, выпускник коррекционного интерната, сирота Дмитрий С. стал жертвой нечистоплотных сограждан. Две малознакомые женщины воспользовались ментальным диагнозом Дмитрия и сначала под видом подарка оформили на паспорт инвалида потребительский кредит, а затем и вовсе нашли покупателя на его квартиру. За руку отвели в паспортный стол, выписали с жилплощади. Дима почуял неладное и сбежал к другу в Елховку, но его нашли и там, силой вернули в Самару и пригрозили – подписывай документы или копай себе могилу. Дима подписал. И сейчас может оказаться на улице. Вся надежда – на правоохранителей. Сейчас полиция проводит проверку. Кроме того, после публикации «Комсомолки» делом занялась также областная прокуратура

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ИСТОЧНИК KP.RU

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