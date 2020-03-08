Появилось видео жуткого ДТП на пересечении Некрасовской и Фрунзе в Самаре

8 Март 2020 2020-03-08T17:30:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В областной столице полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской. Напомним, что утром 8 марта там столкнулись сразу три автомобиля.

Предположительным виновником аварии сотрудники УГИБДД считают 25-летнего водителя ВАЗ-2105. Он на большой скорости с Фрунзе вылетел на Некрасовскую, проигнорировав красный сигнал светофора, и врезался в "Тойоту". Последняя влетела в дом, а отечественная легковушка в "Ниссан". Чудом никто из пешеходов не пострадал.

Травмы получили водители "пятерки" и "Тойоты". Сейчас по факту аварии проводится проверка. Отметим, что в группе "ДТП Самара" в социальной сети "Вконтакте" появилось видео столкновения. Смотреть его нужно с 1 минуты.

Массовое ДТП в центре Самары на пересечении Некрасовской и Фрунзе.Смотреть видео с 1 минуты

ИСТОЧНИК KP.RU