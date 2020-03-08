2020-03-08T17:30:50+03:00
Происшествия

Появилось видео жуткого ДТП на пересечении Некрасовской и Фрунзе в Самаре

Судя по кадрам, "пятерка" летела на большой скорости
Михаил ГОРЮНОВ
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Момент столкновения попал на видеорегистраторМомент столкновения попал на видеорегистраторФото: принтскрин видео.
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В областной столице полицейские продолжают разбираться в обстоятельствах ДТП на пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской. Напомним, что утром 8 марта там столкнулись сразу три автомобиля.

Предположительным виновником аварии сотрудники УГИБДД считают 25-летнего водителя ВАЗ-2105. Он на большой скорости с Фрунзе вылетел на Некрасовскую, проигнорировав красный сигнал светофора, и врезался в "Тойоту". Последняя влетела в дом, а отечественная легковушка в "Ниссан". Чудом никто из пешеходов не пострадал.

Травмы получили водители "пятерки" и "Тойоты". Сейчас по факту аварии проводится проверка. Отметим, что в группе "ДТП Самара" в социальной сети "Вконтакте" появилось видео столкновения. Смотреть его нужно с 1 минуты.

Массовое ДТП в центре Самары на пересечении Некрасовской и Фрунзе.Смотреть видео с 1 минуты

ИСТОЧНИК KP.RU

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