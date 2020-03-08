«Ее перемололо!»: в Новокуйбышевске женщина погибла под колесами поезда

8 Март 2020 2020-03-08T22:09:13+03:00

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Жуткая трагедия произошла в воскресенье, 8 марта, в районе станции Липяги в Новокуйбышевске. Там сегодня погибла неизвестная женщина.

- Несчастная получила очень страшные травмы. Ее практически перемололо. Будьте внимательнее! - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» местный житель Иван Семенов.

По факту происшествия проводят проверку правоохранители. Сейчас они устанавливают личность погибшей. Также следователям предстоит выяснить, как потерпевшая оказалась на железнодорожных путях и почему не отреагировала на приближающийся состав.

Напомним, что еще один страшный инцидент сегодня произошел на станции в Октябрьске. Там умерла пассажирка электрички, которая ехала из Сызрани.

ИСТОЧНИК KP.RU