Так коронавирус не победим: медики считают, что 35 млн рублей Самарской области не помогут

10 Март 2020 2020-03-10T11:40:01+03:00

Депутат губернской думы Николай Ренц считает, что на борьбу с коварным вирусом нужно в два раза больше денег

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Главврач пятой Тольяттинской горбольницы, депутат Самарской губдумы Николай Ренц считает, что областные чиновники сэкономили на борьбе с коронавирусом. Он отметил, что сначала на эти цели планировали пустить 52 миллиона рублей, в итоге же сумму снизили до 35 миллионов рублей.

- Этих средств в масштабе всего региона недостаточно. Не стоит надеяться, что эпидемия обойдет нас стороной, нужно отнестись к проблеме более серьезно, - призвал он.

Также Николай Ренц уточнил, что, по его оценкам, на борьбу с коронавирусом только в Самарской области нужно около 70 млн рублей.

- Только в нашей больнице на одного больного в случае эпидемии нужно 300 тысяч рублей!, - добавил Николай Ренц.

Глава министерства финансов региона Андрей Прямилов, в свою очередь, отметил, что это не окончательная сумма, сейчас средства выделены из резервного фонда регправительства. Дополнительные средства найдут, если минздрав обоснует необходимость этих расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU