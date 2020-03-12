В Самаре коронавирус отменил годовщину «Крымской весны»
В Самаре отменят мероприятие «От сердца к сердцу», которое было приурочено к годовщине празднования «Крымской весны». Напомним, праздник должен был пройти 15 марта 2020 года в честь годовщины присоединения Крыма. Но сейчас в стране ввели особые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, а в Самаре превышен эпидемпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Массовые мероприятия из-за этого проводить нельзя. Об этом стало известно на заседании Самарской губернской думы.
«В мероприятии должны были принимать участие тысячи человек, но проводить массовые праздники в период опасности нельзя. Поэтому его решили непроводить», - рассказал председатель губдумы Геннадий Котельников.
Напомним, что в Самаре должны были отметить годовщину воссоединения с Крымом концертом и розыгрышем подарков. Праздник должны были провести 15 марта 2020 года на площади Куйбышева.
Точно такое же решение об отмене мероприятий, посвященных этой дате, были приняты и в других регионах страны.
ИСТОЧНИК KP.RU