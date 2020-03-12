2020-03-12T11:48:42+03:00
Общество

В Самаре коронавирус отменил годовщину «Крымской весны»

Стало известно, что мероприятие «От сердца к сердцу» не состоится 15 марта 2020 года
Сергей СМИРНОВ
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В Самаре отменили праздник в честь воссоединения с КрымомВ Самаре отменили праздник в честь воссоединения с КрымомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самаре отменят мероприятие «От сердца к сердцу», которое было приурочено к годовщине празднования «Крымской весны». Напомним, праздник должен был пройти 15 марта 2020 года в честь годовщины присоединения Крыма. Но сейчас в стране ввели особые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса, а в Самаре превышен эпидемпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ. Массовые мероприятия из-за этого проводить нельзя. Об этом стало известно на заседании Самарской губернской думы.

«В мероприятии должны были принимать участие тысячи человек, но проводить массовые праздники в период опасности нельзя. Поэтому его решили непроводить», - рассказал председатель губдумы Геннадий Котельников.

Напомним, что в Самаре должны были отметить годовщину воссоединения с Крымом концертом и розыгрышем подарков. Праздник должны были провести 15 марта 2020 года на площади Куйбышева.

Точно такое же решение об отмене мероприятий, посвященных этой дате, были приняты и в других регионах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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