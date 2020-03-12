2020-03-12T16:28:11+03:00
Общество

Весь автопарк больниц и скорой в Самарской области предложили перевести на природный газ

С такой инициативой выступил депутат Самарской губдумы Николай Ренц
Сергей СМИРНОВ
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Депутаты предложат областным чиновникам рассмотреть возможность перевода машин скорой помощи на природный газДепутаты предложат областным чиновникам рассмотреть возможность перевода машин скорой помощи на природный газФото: Сергей СМИРНОВ
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Депутат Самарской губернской думы, главный врач Тольяттинской городской больницы №5 Николай Ренц предложил перевести весь транспорт больниц и скорой помощи на метан. Это предложение он озвучил на пленарном заседании губдумы в четверг, 12 марта, во время обсуждения законопроекта о транспортном налоге.

В Самарской области действует программа по субсидированию перевода автотранспорта на газомоторное топливо. В 2019 году по ней на этот вид топлива перевели 163 единицы транспорта. Как рассказал депутатам их коллега, инициатор законопроекта Владимир Субботин, у ряда газовых операторов есть собственные программы, благодаря которым можно получить 100% скидку на перевод автомобиля на газовое топливо.

Воодушевившись услышанным, депутат Николай Ренц поинтересовался, возможно ли перевести на метан весь автопарк больниц и скорой, получив соответствующую скидку на установку оборудования. Как отметил Субботин, такая возможность есть, поскольку, согласно указанной программе по субсидированию, скидка для бюджетных учреждений, органов государственной власти и органов местного самоуправления составляла бы 99%.

– Значит, давайте все больницы переведем и скорую помощь! – предложил депутат Ренц.

С этим предложением согласился и председатель областного парламента Геннадий Котельников, заметивший, что эту инициативу нужно озвучить министру здравоохранения региона Михаилу Ратманову.

Ренц также уточнил, есть ли в Тольятти станция для заправки машин метаном, на что получил ответ, что таких станций в городе две, и обе они находятся в Автозаводском районе.

– И воровать не будут бензин! – назвал еще один «плюс» такого перевода Николай Ренц, вызвав бурную реакцию в зале.

Законопроект о транспортном налоге был принят в двух чтениях. Напомним, теперь те, кто использует в качестве топлива метан, будут полностью освобождены от уплаты транспортного налога. А те, кто использует битопливную систему, разбавляя природный газ с другим топливом, получат 50% скидку на уплату транспортного налога. Объем выпадающих доходов из бюджета в 2020 году за счет этого составит 14,3 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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