Пожар на улице Клары Цеткин в Самаре: ранним утром полыхали деревянные сараи

13 Март 2020 2020-03-13T10:52:18+03:00

Происшествие обошлось без пострадавших Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пламенем была охвачена территория в 150 квадратных метров

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Ранним утром в пятницу, 13 марта, в Октябрьском районе Самары произошел серьезный пожар. На улице Клары Цеткин, 43 загорелись деревянные сараи.

- Вызов на пульт дежурного поступил в 5:25. По приезду пожарно-спасательных подразделений было установлено, что сараи горят на площади 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Пожарные потушили пламя в 6:20. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.

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ИСТОЧНИК KP.RU