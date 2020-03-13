Пожар на улице Клары Цеткин в Самаре: ранним утром полыхали деревянные сараи
Ранним утром в пятницу, 13 марта, в Октябрьском районе Самары произошел серьезный пожар. На улице Клары Цеткин, 43 загорелись деревянные сараи.
- Вызов на пульт дежурного поступил в 5:25. По приезду пожарно-спасательных подразделений было установлено, что сараи горят на площади 150 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
Пожарные потушили пламя в 6:20. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.
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ИСТОЧНИК KP.RU