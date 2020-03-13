2020-03-13T11:39:42+03:00
Общество

МегаФон и Министерство культуры Самарской области будут совместно развивать туризм

Они подписали соглашение об этом на международной туристической выставке «Интурмаркет-2020»
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Компания «МегаФон» и Министерство культуры Самарской области договорились о сотрудничествеКомпания «МегаФон» и Министерство культуры Самарской области договорились о сотрудничестве
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Компания «МегаФон» и Министерство культуры Самарской области договорились о сотрудничестве. Подписание соглашения об этом состоялось на международной туристической выставке «Интурмаркет-2020», в рамках встречи заместителя министра – руководителя департамента туризма Министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова и директора по развитию цифровых проектов компании «МегаФон» Руслана Алиева.

Предметом соглашения стало установление сотрудничества и долгосрочного взаимодействия в области развития внутреннего и въездного туризма на территории Самарской области, решения аналитических задач.

Министерство культуры Самарской области и МегаФон объединят усилия в целях разработки и реализации проектов, направленных на раскрытие потенциала туристского продукта, развитие цифровой инфраструктуры и сервисов направления, в том числе, цифровых платформ продвижения туристских продуктов и брендов, цифровых средств навигации и формирования туристского продукта.

Также предполагается развитие отдельных видов туризма с учетом туристских ресурсов и особенностей социально-экономического развития на территории Самарской области: детский, культурно-познавательный, горнолыжный, круизный, экологический, деловой.

«Серьезная инфраструктурная основа МегаФона в Самарской области позволяет причислить наше сотрудничество к компонентам цифрового развития региона. При помощи нашего решения у Департамента туризма появится возможность оценивать турпотоки: их динамику, корректировать коммуникацию с туристами, развивать инфраструктуру в наиболее привлекательных локациях, открывать новые туристические направления, планировать массовые мероприятия и оценивать эффект от их проведения. Геоаналитические системы фиксируют статистику по нагрузке на базовые станции, облачная платформа анализирует эту информацию. Заказчику она предоставляется в виде визуализированных отчетов в веб-интерфейсе. Проекты с применением аналитического сервиса МегаФона уже реализуются в Краснодарском и Пермском краях», - комментирует Директор по развитию цифровых проектов компании «МегаФон» Руслан Алиев.

«Самарская область обладает прекрасным потенциалом для самого активного внутреннего и въездного туризма: природные богатства, уникальное историческое наследие, выстроенная транспортная и гостиничная инфраструктура, опыт успешного проведения массовых мероприятий международного уровня. Все эти компоненты нужно эффективно использовать, ориентируясь на потребности жителей и потенциальных гостей региона. Цель соглашения с компанией «МегаФон» - грамотный подход к решению поставленной задачи с привлечением новейших цифровых технологий», - добавляет заместитель министра–руководитель департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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