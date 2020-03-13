Футболисты «Крыльев Советов» поддержали баскетболистов «Самары» на финале Кубка России

13 Март 2020 2020-03-13T16:01:52+03:00

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Вчера, 12 марта, в Самаре состоялся финал Кубка России по баскетболу, в котором местная команда принимала «Темп-СУМЗ-УГМК». «Самаре», несмотря на поражение в первом матче со счетом 63:66, удалось проявить характер и выиграть трофей. Поединок завершился 86:69 в пользу клуба из 63-го региона.

– Самарских баскетболистов поддерживали футболисты «Крыльев Советов». На трибуны «МТЛ Арены» пришли Мехди Зеффан, Сафаа Хади, Никита Чичерин, Сергей Иванов и Артем Горбунов, – сообщает пресс-служба КС.

После матча «Крылья» поздравили «Самару» с победой в Кубке. баскетболисты же пожелали им в ответ победы в предстоящем матче РПЛ против «Тамбова», который состоится в Нижнем Новгороде 16 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU