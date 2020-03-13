Ко Дню потребителя клиенты ССК получили в подарок полезные сувениры

13 Март 2020 2020-03-13T15:36:08+03:00

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В преддверии Всемирного дня защиты прав потребителей, который в этом году отмечается 15 марта, юридическим лицам, которые обратились в Самарскую сетевую компанию за оформлением услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям, подарили настольную игру-«ходилку» «Да будет свет!». Она в простой и доходчивой форме объясняет игрокам все этапы процесса подключения к электроснабжению, закрепленного федеральным законодательством. Так же профессионально, обстоятельно и вежливо сотрудники Центра облуживания потребителей АО «ССК» отвечают на все вопросы, с которыми к ним обращаются граждане. Только в головном офисе компании в Самаре на ул. Гагарина, 22 специалисты Центра в день принимают порядка 200 потребителей. Всего же за 2019 год по всем каналам связи (в очной форме, по почте и по телефону, через интернет-приемную или личный кабинет на официальном сайте компании) было отработано более 47,5 тысяч обращений.

Специалисты Центра обслуживания потребителей ССК принимают заявки на технологическое присоединение, на восстановление ранее выданных технических условий, на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета, сообщения о бездоговорном (безучетном) потреблении электрической энергии, предоставляют справочную информацию о деятельности сетевой организации по вопросам оказания услуг сетевой организации, в том числе предоставляют типовые формы документов и многое другое.

С целью повышения качества обслуживания клиентов сотрудники Центра регулярно проходят обучения, тренинги, семинары, такие как «Психология профессиональной эффективности и стресс-менеджмент», «Управление конфликтами», «Эффективные коммуникации по телефону», а также принимают участие во внутрикорпоративном профессиональном конкурсе «Лучший сотрудник Центра обслуживания потребителей». Такой комплексный подход к повышению квалификации позволяет каждому сотруднику Центра обслуживать клиентов на высоком профессиональном уровне.

ИСТОЧНИК KP.RU