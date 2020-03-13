За один день судебные приставы арестовали автомобилей на 21 млн рублей

13 Март 2020 2020-03-13T21:42:38+03:00

С долгами не смогли рассчитаться 72 водителя, их машины забрали на штрафстоянки

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Сегодня в Самаре судебные приставы вышли на дороги, вооружившись так называемым "Дорожным приставом".

Напомним, аппарат появился в регионе в октябре прошлого года. Это небольшая камера, которая выставляется на трассу, по которой в час пик едет большое количество транспорта. Аппарат сканирует регномера машин и при выявлении номера, за которым числится "должок", подает сигнал приставам. "Засада" стоит дальше по курсу - так людей в погонах не видно, но при приближении нужного автомобиля экипаж ГИБДД, с которым приставы работают в паре, останавливает должника.

Если он может, то оплачивает штрафы и пенни на месте, в противном случае его автомобиль арестовывают за долги и отправляют на штрафстоянку.

Сегодня в Самаре так были арестованы 72 машины общей стоимостью 21 млн рублей. На месте по счетам расплатились десятки автолюбителей - за время рейда приставы взыскали 852 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU