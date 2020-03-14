2020-03-14T16:51:36+03:00
Общество

В Самаре на ул. Ташкентская плитка "уплыла" с лавочкой

Горожане возмущаются, что ремонт снова не смог пережить зиму
Екатерина ВЯЗЕМКИНА
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В Самаре уехала плитка. Фото: Елена СтруковаВ Самаре уехала плитка. Фото: Елена Струкова
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Жители Самары поделились фотографиями с улицы Ташкентская. Здесь, после того как расталя снег, снова начала уплывать плитка под ногами. В этот раз часть тротуара поехала вниз, в сторону газона, вместе с лавочками.

Стоит отметить, что отремонтированный и уложенный плиткой тротуар на ул. Ташкентской не раз вызывал нарекания. В 2017 году, сразу после ремонта и зимовки, она пошла волнами.

В этот раз причина неприятности тоже очевидна: лавочка уехала с землей вниз, потому что грунт просел. Но почему карман тротуара сделали именно так, не укрепив территорию, непонятно.

Сейчас разбираться с проблемой предстоит департаменту благоустройства. Пока непонятно, действует ли еще гарантия на этот тротуар.

ИСТОЧНИК KP.RU

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