И никакой личной жизни: иностранных менеджеров АВТОВАЗа попросили не ездить домой
Иностранным менеджерам АВТОВАЗа рекомендовали не ездить домой за границу и не привозить сюда свои семьи. Фотография приказа появилась в группе «Рабочие АВТОВАЗа».
Тем сотрудникам, кто сейчас по работе находится за рубежом, рекомендовали скорее вернуться в Россию, обязательно обратиться к медикам и выполнить их требования по профилактике. Также всем сотрудникам рекомендовано перенести или отменить зарубежные командировки и минимизировать командировки по России. Кроме того, их просят перенести личные поездки за пределы страны.
Все это меры, которые принимают для профилактики и недопущения распространения коронавируса. Как поступают на других предприятиях, КП-Самара узнавала только в пятницу.
ИСТОЧНИК KP.RU