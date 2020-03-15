В Самаре в депо на Коммунистической полыхали два трамвая

15 Март 2020 2020-03-15T08:48:25+03:00

Что стало причиной пожара, пока не известно [видео]

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Трамваи Самары продолжает преследовать злой рок. В конце февраля один из вагонов решил полетать в районе ТЦ «Апельсин» и придавил 5 машин, а в субботу, 14 марта, два трамвая, как говорится, сгорели на работе. ЧП произошло на территории МП «Трамвайно-троллейбусное управление» на улице Коммунистической, 8.

- В 23:59 14 марта поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе. По приезду было установлено, что на улице Коммунистической, 8 горят два трамвая. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На месте работали 10 пожарных. Они локализовали возгорание в 00:12, а полностью его потушили в 00:22. О пострадавших информации нет. Причину пожара и ущерб от него предстоит установить специалистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/766458" frameborder="0"></iframe> В Самаре на Коммунистической горели два трамвая 14.03.2020.Видео: ДТП Самара

ИСТОЧНИК KP.RU