В Самаре в депо на Коммунистической полыхали два трамвая
Трамваи Самары продолжает преследовать злой рок. В конце февраля один из вагонов решил полетать в районе ТЦ «Апельсин» и придавил 5 машин, а в субботу, 14 марта, два трамвая, как говорится, сгорели на работе. ЧП произошло на территории МП «Трамвайно-троллейбусное управление» на улице Коммунистической, 8.
- В 23:59 14 марта поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе. По приезду было установлено, что на улице Коммунистической, 8 горят два трамвая. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На месте работали 10 пожарных. Они локализовали возгорание в 00:12, а полностью его потушили в 00:22. О пострадавших информации нет. Причину пожара и ущерб от него предстоит установить специалистам.
В Самаре на Коммунистической горели два трамвая 14.03.2020.Видео: ДТП Самара
ИСТОЧНИК KP.RU