2020-03-12T12:09:45+03:00
Общество

Перевернувшийся в Самаре трамвай выпустили из депо неисправным

Сейчас сотрудники всех депо особенно внимательно следят за тем, чтобы не пропустить подобные дефекты
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Трамвай прилег прямо на автомобилиТрамвай прилег прямо на автомобилиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Завершена служебная проверка по факту аварии с трамваем в Самаре в конце февраля. Тогда многотонная махина две остановки летела без водителя и перевернулась, вылетев с рельсов, упав на пять машин. Проверка показала, что трамвай вышел с депо с технической неисправностью. Об этом сообщил руководитель ТТУ Михаил Ефремов на радио «КП-Самара».

«Мы точно установили причину ЧП: трамвай вышел на линию технически неисправным. Наши сотрудники недоглядели, мы это признаем. Результатом проверки стало то, что уволен начальник Северного трамвайного депо, главный инженер, мастера получили выговоры», - рассказал Михаил Ефремов.

Вопросы есть и к водителю:

- Есть нарушения и в действиях водителя: по правилам она должна была обесточить трамвай и дожидаться аварийной бригады. Хорошо, что она вывела всех людей, - уточнил он.

Сейчас главный инженер предприятия будет выезжать на место и встречаться с мастерами, слесарями, чтобы они могли задать интересующие их вопросы.

- Мы поняли, как возникла проблема, и донесли до сотрудников, на что особенно обращать внимание, - подчеркнул начальник ТТУ.

Известно, что сейчас еще идут работы по возмещению ущерба пострадавшим автомобилистам. А вот вагон, выпущенный в 1973 году, восстанавливать не будут: это возможно, но экономически нецелесообразно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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