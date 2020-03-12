Перевернувшийся в Самаре трамвай выпустили из депо неисправным

12 Март 2020 2020-03-12T12:09:45+03:00

Сейчас сотрудники всех депо особенно внимательно следят за тем, чтобы не пропустить подобные дефекты

Изменить размер текста: A A

Завершена служебная проверка по факту аварии с трамваем в Самаре в конце февраля. Тогда многотонная махина две остановки летела без водителя и перевернулась, вылетев с рельсов, упав на пять машин. Проверка показала, что трамвай вышел с депо с технической неисправностью. Об этом сообщил руководитель ТТУ Михаил Ефремов на радио «КП-Самара».

«Мы точно установили причину ЧП: трамвай вышел на линию технически неисправным. Наши сотрудники недоглядели, мы это признаем. Результатом проверки стало то, что уволен начальник Северного трамвайного депо, главный инженер, мастера получили выговоры», - рассказал Михаил Ефремов.

Вопросы есть и к водителю:

- Есть нарушения и в действиях водителя: по правилам она должна была обесточить трамвай и дожидаться аварийной бригады. Хорошо, что она вывела всех людей, - уточнил он.

Сейчас главный инженер предприятия будет выезжать на место и встречаться с мастерами, слесарями, чтобы они могли задать интересующие их вопросы.

- Мы поняли, как возникла проблема, и донесли до сотрудников, на что особенно обращать внимание, - подчеркнул начальник ТТУ.

Известно, что сейчас еще идут работы по возмещению ущерба пострадавшим автомобилистам. А вот вагон, выпущенный в 1973 году, восстанавливать не будут: это возможно, но экономически нецелесообразно.

Руководитель ТТУ в Самаре о старых трамваях, новых перспективах и юбилее 00:00 00:00

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Господи, я целая или нет": кондуктору пришлось выпрыгивать из трамвая, который перевернулся около "Апельсина"

Напомним, что сначала поступила официальная информация, что в трамвае никого не было. Это так на момент переворота: женщина выпрыгнула из него раньше (подробности)

«Это было как в фильме ужасов»: в Самаре трамвай без водителя вылетел с кольца и придавил пять машин

Водитель вышла проверить рельсы, а трамвай сорвался с места. Чудом никто не пострадал [видео] (подробности)

Появилось видео падения трамвая на автомобили у ТЦ «Апельсин» в Самаре

В ДТП никто не пострадал и не погиб [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU