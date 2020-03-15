В Самаре ищут пропавшую 15-летнюю девочку с сиреневыми волосами

15 Март 2020 2020-03-15T14:51:42+03:00

Алина уже несколько дней не дает о себе ничего знать

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В Самарской области пропал еще один подросток. С 11 марта ничего неизвестно о местонахождении Алины Кижакиной. Девочке 15 лет. Она из Самары. Об этом сообщают волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы Алины: рост 170 см, среднего телосложения, сиреневые волосы до плеч, серые глаза. В день пропажи девочка была одета в сиреневое пальто до колена, зеленую толстовку с капюшоном, серые укороченные брюки в мелкую полоску. На ногах у нее были белые кроссовки.

Всех, кто видел Алину или знает, где она может находиться, просят сообщать об этом по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО «Лиза Алерт» - Светлана, телефон: +7-996-744-78-67.

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ИСТОЧНИК KP.RU