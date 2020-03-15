2020-03-15T20:24:36+03:00
Общество

Студентов Тольяттинского госуниверситета из-за коронавируса решили перевести на онлайн-обучение

Учащиеся вуза будут в течение месяца получать новые знания дистанционно
Анастасия ФИЛАТОВА
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Тольяттинские студенты не будут ходить в университет с 16 марта по 12 апреля / Фото: tltsu.ruТольяттинские студенты не будут ходить в университет с 16 марта по 12 апреля / Фото: tltsu.ru
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Тольяттинский государственный университет переходит на онлайн-обучение. С понедельника, 16 марта, все студенты вуза будут постигать новые знания только дистанционно. Учебное заведение меняет режим своей работы из-за распространения коронавируса.

- Начало занятий в онлайн-режиме будет обеспечено со вторника, 17 марта. Обращаем внимание, что обучение не останавливается. Ход освоения материала студентами будет отслеживаться в онлайн-режиме, - сообщили в пресс-службе тольяттинского вуза.

Представители университета советуют студентам не отлынивать от учебы. За игнорирование учебного процесса будут применять дисциплинарные меры. В формате онлайн-обучения вуз будет работать до 12 апреля.

Напомним, 14 марта стало известно, что в Тольятти в одну из больниц госпитализировали двоих человек с подозрением на коронавирус. Один из них только вернулся из Испании, а второй контактировал с ним. Сейчас медики обследуют пациентов и проводят необходимые анализы, чтобы установить точный диагноз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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