Появилось видео потасовки на матче молодежного первенства между «Крыльями Советов» и «Тамбовом»

15 Март 2020 2020-03-15T21:35:00+03:00

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В интернете появилось видео потасовки, которую устроили футболисты молодежных составов «Крыльев Советов» и «Тамбова» на матче в Тамбове 15 марта. За время встречи игроки обеих команд успели отметиться грубой игрой и агрессивным поведением. Арбитр удалил с поля четверых самарских футболистов: Босова, Нестерова, Евинова и Молчанова. Красная карточка досталась и тренеру «Крыльев» Динару Шарипову. Он позволил себе нецензурную брань в адрес главного арбитра Ильи Иванова.

Драка началась после того, как во втором тайме Александр Нестеров, видя, что до мяча не добирается, сыграл против Кабахидзе. Он просто снес его. Сразу после этого начался настоящий боксерский поединок. Однако вскоре драчунов разняли и отправили в подтрибунное пространство. Там, к слову, тоже не обошлось без рукоприкладства.

Игрок «Крыльев» Александр Евинов получил удар в лицо от игрока тамбовской команды Валико Кабахидзе. В итоге у самарца — синяк под левым глазом и подозрение на сотрясение головного мозга. Как сообщает пресс-служба «Крыльев Советов», окончательный диагноз поставят после дополнительного обследования.

Отметим, что игра так и не была окончена. Судья остановил матч после того, как на поле остались семеро самарских игроков. Он нарушил правила. Счет на табло на тот момент был 1:1. Судьбу матча должны решить в РФС.

Видео драки на матче молодежных составов "Крыльев Советов" и "Тамбова" 15.03.2020. Матч молодежных команд Тамбова и Крыльев Советов завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (четыре у Самары) Крыльям будет засчитано техническое поражение Собрал самые жаркие моменты https://t.co/kFRLyvsTaD

ИСТОЧНИК KP.RU