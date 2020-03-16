Стали известны подробности лобовой аварии под Самарой

16 Март 2020 2020-03-16T10:31:57+03:00

На дороге в условиях непогоды образовалась наледь Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Там столкнулись мироавтобус и «Приора»

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Сегодня утром, 16 марта, на Самарской обводной дороге произошло ДТП. Там лоб в лоб столкнулись две машины. По данным ГУ МВД России по Самарской области, микроавтобус в условиях снега занесло, он вылетел на встречную полосу и столкнулся там с «Приорой».

– Пострадал водитель легковушки. Он был доставлен в больницу бригадой скорой помощи. Сотрудники ГИБДД устанавливают все детали случившегося, – сообщили «КП-Самара» в пресс-службе областного главка.

Правоохранители напоминают, что понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости. Водителей просят соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.

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По словам очевидцев, один из автомобилей вылетел на встречку [видео] (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU