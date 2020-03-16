Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало ситуацию с региональным моргом

16 Март 2020 2020-03-16T14:15:25+03:00

По их словам, тела выдают в порядке очереди

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Жители Самарской области в социальных сестях попросили разобраться с ситуацией, которая развернулась с областным моргом. По словам горожан, покойных там отдают за определенную плату, которая по информации самарцев, составляет 3500 рублей.

– Производство экспертных исследований тел умерших в Бюро осуществляется на безвозмездной для граждан основе, в порядке очередности. Услуги, которые граждане оплачивают – это дополнительный комплекс работ по подготовке тела умершего к погребению. Он заключается на добровольной основе между Бюро и гражданами, – сообщили в минздраве региона.

По их словам, цены на услуги утверждены в 2019 году и в 2020 не менялись.

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В самом учреждении уверены, что все происходящее вокруг их организации — провокация, устроенная частными ритуальщиками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU