2020-03-16T14:15:25+03:00
Общество

Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало ситуацию с региональным моргом

По их словам, тела выдают в порядке очереди
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Очередь машин ритуальщиков в морг занимает сотни метровОчередь машин ритуальщиков в морг занимает сотни метров
Изменить размер текста:

Жители Самарской области в социальных сестях попросили разобраться с ситуацией, которая развернулась с областным моргом. По словам горожан, покойных там отдают за определенную плату, которая по информации самарцев, составляет 3500 рублей.

– Производство экспертных исследований тел умерших в Бюро осуществляется на безвозмездной для граждан основе, в порядке очередности. Услуги, которые граждане оплачивают – это дополнительный комплекс работ по подготовке тела умершего к погребению. Он заключается на добровольной основе между Бюро и гражданами, – сообщили в минздраве региона.

По их словам, цены на услуги утверждены в 2019 году и в 2020 не менялись.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Борьба за мертвых или монополия? Руководство самарского морга обвинили в завышенных ценах и невыдаче тел

В самом учреждении уверены, что все происходящее вокруг их организации — провокация, устроенная частными ритуальщиками (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Масок нет, но вы держитесь: в Самаре для борьбы с коронавирусом закупят марлевые повязки
В Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса
Школьники Самарской области две недели будут обучаться дистанционно
Не боится воды: в Самаре отремонтируют 10 тысяч квадратных метров дорог литым асфальтобетоном
В "Витражах" покажут спекталь-бенефис Аллы Набоковой
Самарская филармония отменила два концерта из-за коронавируса
В самарских трамваях продолжат устанавливать валидаторы
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало ситуацию с региональным моргом
Для тех, кто хочет быть успешным в продажах, в Самаре пройдет бесплатная конференция
На АвтоВАЗе не хватает комплектующих из-за проблем с китайскими поставками
Стало известно, когда в Самаре опять потеплеет
Напился и уснул или стало плохо? В социальных сетях обсуждают скандальное видео с полицейским из Тольятти
В Самаре озеро в парке Металлургов наполняют водой
Накормят всех: в Додо стартовала неделя «Крейзи пепперони»
Стали известны подробности лобовой аварии под Самарой
В Самаре состоялся «Час духовного просвящения», приуроченный ко Дню православной книги
Хотел покататься: в Самарской области мужчина угнал автомобиль и сжег его
Сегодня утром под Самарой произошло страшное лобовое столкновение
Появилось видео потасовки на матче молодежного первенства между «Крыльями Советов» и «Тамбовом»
Студентов Тольяттинского госуниверситета из-за коронавируса решили перевести на онлайн-обучение
Велодорожка возле стадиона «Самара Арена» вновь уходит под землю
В Самаре начали монтировать крышу нового ледового Дворца спорта
Молодежка «Крыльев Советов» из-за удалений не доиграла матч с «Тамбовом»
Мнения разделились: в «Кошелев-парке» начали собирать подписи за присоединение к Самаре
В Самаре ищут пропавшую 15-летнюю девочку с сиреневыми волосами
Царю зверей — 13 лет: самарцев зовут на день рождения льва Цезаря
10 раз привлекался к ответственности: в Тольятти задержали бесправного водителя Kia, устроившего ДТП
В Самаре из-за ремонта на улице Калининградской изменили схему движения
Ушел и не вернулся: в Тольятти ищут высокого голубоглазого подростка