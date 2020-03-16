2020-03-16T21:51:20+03:00
Общество

В Самаре состоялось открытие двух новых "Мягких кинотеатров"!

Поделиться:
В мягком кинотеатре смотреть фильмы намного приятнееВ мягком кинотеатре смотреть фильмы намного приятнее
Изменить размер текста:

Два кинотеатра нового уровня комфорта открылись в ТРК «Мегасити» и ТРК «Космопорт». Все залы новых кинотеатров оборудованы фирменными роботизированными креслами-диванами с поддержкой для ног в лучших традициях "Мягкого кинотеатра" в "Гудке". Также, в связи с конструктивными особенностями и размером кресел значительно увеличилось пространство между рядами. Комфорта добавит фирменная система лояльности «Кинобонус», выгодная акция «Киномания» и проход в залы без очереди в кассу для интернет-покупок. Переплачивать за билет не придётся, цена обещает быть не выше конкурентов. Следите за новостями в соц.сетях Мягкого кинотеатра: https://vk.com/comfortkino_samara https://www.instagram.com/cinema_samara/

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре состоялось открытие двух новых "Мягких кинотеатров"!
Губернатор попросил вернувшихся из-за границы самарцев не выходить из дома
В Самарской области решают, куда девать паленый алкоголь
В Самаре за возможное мошенничество уволили высокопоставленного полицейского
В Мордовии самарца с семью свертками наркотиков отправили в колонию на шесть лет
В Самаре дезинфицируют трамваи
Трое человек заболели коронавирусом в Тольятти
В Самаре 65 организаций оказались отрезанными от тепла
Масок нет, но вы держитесь: в Самаре для борьбы с коронавирусом закупят марлевые повязки
В Самарской области вводят режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса
Школьники Самарской области две недели будут обучаться дистанционно
Не боится воды: в Самаре отремонтируют 10 тысяч квадратных метров дорог литым асфальтобетоном
В "Витражах" покажут спекталь-бенефис Аллы Набоковой
Самарская филармония отменила два концерта из-за коронавируса
В самарских трамваях продолжат устанавливать валидаторы
Министерство здравоохранения Самарской области прокомментировало ситуацию с региональным моргом
Для тех, кто хочет быть успешным в продажах, в Самаре пройдет бесплатная конференция