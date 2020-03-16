В Самаре состоялось открытие двух новых "Мягких кинотеатров"!

16 Март 2020 2020-03-16T21:51:20+03:00

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Два кинотеатра нового уровня комфорта открылись в ТРК «Мегасити» и ТРК «Космопорт». Все залы новых кинотеатров оборудованы фирменными роботизированными креслами-диванами с поддержкой для ног в лучших традициях "Мягкого кинотеатра" в "Гудке". Также, в связи с конструктивными особенностями и размером кресел значительно увеличилось пространство между рядами. Комфорта добавит фирменная система лояльности «Кинобонус», выгодная акция «Киномания» и проход в залы без очереди в кассу для интернет-покупок. Переплачивать за билет не придётся, цена обещает быть не выше конкурентов. Следите за новостями в соц.сетях Мягкого кинотеатра: https://vk.com/comfortkino_samara https://www.instagram.com/cinema_samara/

ИСТОЧНИК KP.RU