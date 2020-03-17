2020-03-17T08:17:38+03:00
Спорт

Миодраг Божович прокомментировал разгромное поражение «Крыльев» от «Тамбова»

Самарцы опустились на 15-е место в турнирной таблице РПЛ
Владислав КИРСАНОВ
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Главный тренер считает, что проблема в реализацииГлавный тренер считает, что проблема в реализацииФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Вчера, 16 марта, в Нижнем Новгороде состоялся поединок 22-го тура Российской Премьер-лиги между «Тамбовом» и «Крыльями Советов». Главный тренер самарцев Миодраг Божович подвел итоги поединка, который закончился со счетом 0:3 в пользу соперников. Напомним, один из мячей был забил после ошибки центрального защитника КС Никиты Чернова.

– Не думаю, что эта ошибка – решающий момент матча. Если бы не Чернов, ошибся бы кто-нибудь другой. Не знаю, что произошло. Подготовка была хорошей. Наверное, наша проблема в реализации. Забей мы гол, не было бы никаких вопросов. Но у нас не было по-настоящему голевых моментов, – сказал Божович в эфире канала «Матч премьер».

«Крылья Советов» опустились на предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата России. На их счету 22 очка после такого же количества матчей.

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Самарцы опустились на 15 строчку и потеряли основного нападающего перед следующим матчем с "Ахматом" (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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