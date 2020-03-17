Один из заразившихся коронавирусом в Тольятти – сотрудник АвтоВАЗа

17 Март 2020 2020-03-17T10:55:58+03:00

Сейчас изолированы все работавшие с ним сотрудники, анализы у них коронавирусную инфекцию не показали

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Вчера, 16 марта, в Самарской области подтвердился диагноз заражения коронавирусом у трех человек. Одним из них стал мужчина, который является сотрудником АвтоВАЗа. Его заразил родственник, который недавно прилетел из Испании. Администрация завода, врачи и представители Роспотребнадзора выявили лиц, с кем контактировал заболевший, с кем работал вместе.

– Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса. Рабочие места бригады, где работает инфицированный, места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы были тщательно дезинфицированы, – передает пресс-служба АвтоВАЗа.

Сообщается, что завод продолжает работать по плану. Известно, что заболевший мужчина работал в бригаде по производству шасси. Сейчас на заводе проводят уборку и дезинфекцию территории, столовых, мест общего пользования.

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Известно, что заболел молодой человек, вернувшийся из Испании, его коллега и отец (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU