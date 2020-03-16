Стало известно, как заразились коронавирусом трое жителей Тольятти

Появились подробности о первых заболевших коронавирусом в Самарской области. Известно, что анализы троих пациентов, которые сейчас находятся в инфекционных боксах в городской больнице в Тольятти, оказались положительными. На радио КП-Самара 98,2 FM глава самарского управления Роспотребнадзора Светлана Архипова рассказала, откуда в наш регион попал коварный вирус.

Как Самара противостоит коронавирусу: глава Роспотребназдора Самарской области Светлана Архипова делится самой свежей информацией 00:00 00:00

"22-летний молодой человек недавно вернулся в Тольятти из туристической поездки в Испанию Он как предусмотрено правилами зарегистрировался на горячей линии, а позже обратился за медицинской помощью, когда у него поднялась температура выше 38 градусов. Врач приехал на дом и больного изолировали" - объяснила Светлана Архипова.

Также известно, что еще двое человек заразились уже в Тольятти. Это коллега молодого человека и его отец. Мужчине чуть больше 40 лет. Все они сейчас находятся под наблюдением медиков.

"Насколько мне известно, сейчас у больных состояние удовлетворительное", - отметила Светлана Архипова.

Сейчас специалисты изучают другие контакты больного мужчины. Также главный санврач Самарской области объяснила, что уже в Самарской области 13 человек были помещены под медицинское наблюдение и обследованы на коронавирус. У них анализы не подтвердились.

Сейчас в Самарской области введен режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса. Школьников и студентов отправили на дистанционное обучение.