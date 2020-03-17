Соревнования остановлены до 10 апреля: перенесены матчи БК «Самары»
Сегодняшний матч очередного тура баскетбольной Суперлиги между «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Самарой» не будет отменен. Об этом сообщили в пресс-службе волжан. Все баскетбольные соревнования на территории страны будут остановлены с 20 марта.
– Это решение принято в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Все баскетбольные соревнования будут остановлены до 10 апреля. Те матчи, которые запрещены региональными органами власти, будут перенесены на более поздний срок, – говорится в сообщении Российской федерации баскетбола.
Отметим, что совсем недавно эти команды встречались в рамках Кубка России. В двухматчевом противостоянии «Самара» сумела одержать победу и стать обладателем трофея.
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ИСТОЧНИК KP.RU