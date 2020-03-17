2020-03-17T11:24:47+03:00
Общество

В затопленном путепроводе на трассе М-5 застрял очередной автомобиль

Ранее на этом участке дороги погиб мужчина
Владислав КИРСАНОВ
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Спасатели справились с работой менее чем за час ФОТО: ПСС по Самарской областиСпасатели справились с работой менее чем за час ФОТО: ПСС по Самарской области
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Сегодня утром, 17 марта, спасатели Тольятти были вновь направлены на 987 км трассы М-5. На этот раз через подтопленный участок дороги попытался проехать водитель большегруза DAF. Двигатель автомобиля затопило и он обратился к спасателям.

– Спасатели поисково-спасательного отряда города Тольятти, используя водолазное снаряжение, прицепили буксировочный трос, после чего другой большегруз смог вытянуть тягач из лужи, – сообщает ПСС по Самарской области.

На все работы ушло менее часа. Напомним, это не первый случай, когда на данном участке происходят ЧП. В начале марта гидроудар получила автоцестерна, а вечером 10 марта там был обнаружен труп 67-летнего таксиста.

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По одной из версий, он пытался вытолкать застрявшую в огромной луже машину (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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