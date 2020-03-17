Самарский политех перешел на дистанционное обучение

17 Март 2020 2020-03-17T13:46:03+03:00

Как долго продлится карантин, пока неизвестно

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Завтра, 18 марта, Самарский государственный технический университет переходит на дистанционное обучение. Эти меры должны предупредить распространение коронавируса, а также уберечь работников и студентов.

– Все занятия переводятся в онлайн формат. Организация и методическое сопровождение работы студентов и преподавателей будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде СамГТУ, – сообщает пресс-службе вуза.

Отметим, что в Самарской области зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Все они произошли в Тольятти. Позже стало известно, что один из заболевших – сотрудник АвтоВАЗа.

ИСТОЧНИК KP.RU