Самарский политех перешел на дистанционное обучение
Завтра, 18 марта, Самарский государственный технический университет переходит на дистанционное обучение. Эти меры должны предупредить распространение коронавируса, а также уберечь работников и студентов.
– Все занятия переводятся в онлайн формат. Организация и методическое сопровождение работы студентов и преподавателей будет осуществляться в электронной информационно-образовательной среде СамГТУ, – сообщает пресс-службе вуза.
Отметим, что в Самарской области зафиксировано три случая заболевания коронавирусом. Все они произошли в Тольятти. Позже стало известно, что один из заболевших – сотрудник АвтоВАЗа.
ИСТОЧНИК KP.RU