Как мы покупали снюс в Самаре: опасная отрава для подростков до сих пор продается в открытом доступе

Выбирай — не хочу!

Об очередном опасном увлечении старшеклассников, которое именуют «снюс», говорят практически каждый день. Он вредный, он опасный, его нельзя продавать, давайте его запретим... Тем не менее, табачный продукт, который производители настойчиво называют полезной альтернативой курению, до сих пор в открытом доступе. Чтобы его приобрести, журналисту «КП-Самара» понадобился только браузер.

Ни в коем случае не рекламируем отраву, а скорее обращаем внимание правоохранителей, которые так бьются за его исчезновение. Чтобы выйти на продавцов снюса, достаточно заплатить за интернет и ввести в поисковике название товара и локацию — в нашем случае Самара. На выбор сразу несколько вариаций: две группы «Вконтакте», магазин никотиновых смесей, «Жевательный табак в Самаре» и другие ссылки.

Ассортимент у товара большойФото: скриншот сайта

Везде есть доставка, заказать можно и в письменном виде, и по телефону — оператор на связи: «Здравствуйте, что вас интересует?» Также указаны адреса магазинов и мест, где можно забрать заветную круглую коробочку. Никакого тестирования на возраст, по типу «Вам уже исполнилось 18?», проходить не надо. Просто заходишь на сайт и он тебе сразу выдает ассортимент никотиновых смесей и леденцов на экран. Чего тут только нет — со вкусом ананаса, клубники, вишни, ментола. Есть жгучие, есть не очень. Выбирай — не хочу!

Не пропагандируем, не продаем, но купить можно

В социальных сетях все еще проще. Мы перешли в сообщество «Снюс Самара». Этот паблик вышел самым первым по запросу. В нем больше 5 тысяч человек. Руководители уверяют, что их смеси — без добавления табака. Судя по всему, изделие по душе многим — пользователи группы активно обсуждают новинки в комментариях, говорят про эффект «ништяков». Реклама тоже оригинальная и актуальная:

— Один из лучших производителей бестабачных смесей выпустил бомбовую новинку в преддверии Нового Года и Рождества. Всем привычная крепость и мощный вкус мандарина подарят каждому новогоднее настроение!

Рекламируют снюс в социальных сетях весьма оригинальноФото: скриншот сайта

По вопросам покупки новинок нужно писать в личные сообщения группы. Среднее время ответа 5 минут. Мы поинтересовались товаром «BLAX» со вкусом жвачки, Пеннивайзом на упаковке и рекомендациями для тех, кто любит «покрепче». За три коробочки с содержимым по 150 мг. запросили 350 рублей:

— А доставка есть?

— Доставка по городу 50 рублей. Также есть точки самовывоза.

— Купить можно и там?

— Там личная встреча и там можно забрать товар. Ждем вас!

Судя по информации из сообщества, точек самовывоза — 15. Кстати, если заказывать сразу три шайбы — доставка бесплатная.

350 рублей — средняя цена на снюс в городе. Есть чуточку дешевле. Где-то любимым подписчикам его отдают даром — ставят на розыгрыш. Так, например, происходит в сообществе snusshop_samara, чья основная торговая точка функционирует на улице Гагарина. Система приобретения «шайб» там такая же, как и в других местах.

К слову, что создатели обеих групп помечают:

— Мы ничего не пропагандируем и не продаем. Вся информация представленная в этой группе носит исключительно информационный характер и не является пропагандой табачной продукции.

Интересно, ведь, как мы писали выше, договориться о сделке там можно весьма просто.

По запросу на снюс поисковики выдают и кальянные. Например, сразу несколько видов сомнительной смерти предлагают в магазине Zabeel Shop. Берегите здоровье!

Напомним, что прокуратура Самарской области в очередной раз предложила запретить снюс.

— За последнее время в больницы попали 10 подростков с признаками отравления химическими веществами. Снюс распространяется повсеместно, в том числе среди школьников даже младших классов. Это мода, даже, можно сказать, эпидемия, — заявила начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи ведомства Мария Кин на заседании профильного комитета в губдуме.

Смеси доставляют в таких вот баночках

По мнению экспертов, отравления происходят из-за того, что товар рассчитан на взрослых, а покупают его дети. Классический снюс — измельченный и увлажнительный табак — запрещен к реализации. Но сейчас хитрые производители заменили его на синтетический никотин. Прокуроры предложили новую формулировку законопроекта — нужно наложить вето на «бестабачные никотиновые смеси для орального потребления».

Депутаты считают, что вообще всю никотиносодержающую продукцию нужно запретить. В качестве наказания были предложены следующие штрафы: 3-4 тысячи рублей для физлиц, 10-20 тысяч для должностных лиц и до 50 тысяч — для юрлиц.

Как «Комсомолка» писала ранее, снюс, в любом из его проявлений, опасен для здоровья. По словам медиков, он вызывает рак, очень плохо влияет на желудок. Также смесь создает также серьезные проблемы с зубами, они в буквальном смысле разрушаются.

В надзорном ведомстве напоминают, что если вы стали свидетелем реализации незаконных смесей — обращайтесь в прокуратуру или жалуйтесь на сообщества, где ведется продажа, в Роскомнадзор.

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