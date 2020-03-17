Самарские энергетики советуют жителям платить за услуги онлайн
В связи с введением в Самарской области режима повышенной готовности к угрозе распространения коронавируса (COVID-19) АО «Самарагорэнергосбыт» рекомендует потребителям приоритетно использовать дистанционное взаимодействие.
Вы можете передавать показания и осуществлять оплату электроэнергии удаленно, не посещая Центров обслуживания потребителей. Использование личного кабинета на сайте компании не только снижает риск контакта с возможными носителями заболевания, но и помогает сэкономить свое время.
При помощи работы с сайтом компании вы можете передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию и подключить электронную квитанцию. При возникновении вопросов, предложений и жалоб АО «Самарагорэнергосбыт» также рекомендует использовать виртуальную приемную на samges.ru
Напоминаем потребителям о важности современной оплаты электроэнергии в полном объеме не позднее 25-го марта 2020 года для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения г. о. Самара.
Оплачивайте электроэнергию любым удобным способом:
- ПАО «Сбербанк России»
- ФГУП «Почта России» - АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» - Банкоматы и Интернет-банк ПАО «ВТБ 24» - ООО «Земский банк» - ООО УК «Приволжское ПЖРУ» - АО «ПЖРТ Промышленного района»
ИСТОЧНИК KP.RU