Самарские энергетики советуют жителям платить за услуги онлайн

17 Март 2020 2020-03-17T14:31:29+03:00

Это снижает риски для потребителей и очень удобно

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В связи с введением в Самарской области режима повышенной готовности к угрозе распространения коронавируса (COVID-19) АО «Самарагорэнергосбыт» рекомендует потребителям приоритетно использовать дистанционное взаимодействие.

Вы можете передавать показания и осуществлять оплату электроэнергии удаленно, не посещая Центров обслуживания потребителей. Использование личного кабинета на сайте компании не только снижает риск контакта с возможными носителями заболевания, но и помогает сэкономить свое время.

При помощи работы с сайтом компании вы можете передать показания прибора учета, оплатить потребленную электроэнергию и подключить электронную квитанцию. При возникновении вопросов, предложений и жалоб АО «Самарагорэнергосбыт» также рекомендует использовать виртуальную приемную на samges.ru

Напоминаем потребителям о важности современной оплаты электроэнергии в полном объеме не позднее 25-го марта 2020 года для обеспечения бесперебойного и надежного энергоснабжения г. о. Самара.

Оплачивайте электроэнергию любым удобным способом:

- ПАО «Сбербанк России»

- ФГУП «Почта России» - АО «КОШЕЛЕВ-БАНК» - Банкоматы и Интернет-банк ПАО «ВТБ 24» - ООО «Земский банк» - ООО УК «Приволжское ПЖРУ» - АО «ПЖРТ Промышленного района»

ИСТОЧНИК KP.RU