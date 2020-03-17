Прокуроры Самары пытаются заблокировать сайты, продающие снюс

17 Март 2020 2020-03-17T15:25:57+03:00

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Прокуратура Самары направила в суд Ленинского района заявление, в котором говорится о требовании заблокировать три сайта, продающие снюс. На них указана цена и предложение приобрести товар на территории города дистанционным способом.

– Доступ несовершеннолетних к этим интернет-ресурсам не ограничен. Исковое заявление признано судом обоснованным и удовлетворено, – сообщает прокуратура Самарской области.

Сейчас принимаются меры по блокировке данных сайтов с помощью Единого реестра доменных имен. При этом решение суда в настоящее время в законную силу не вступило. Ранее правоохранители и чиновники обещали разобраться с ситуацией с продажей снюса в 65-й школе Самары.

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Внимание к проблеме привлекла блогер из Самары, которая выяснила, что магазин по продаже жевательных смесей работает в нескольких шагах от школы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU