2020-03-17T16:23:13+03:00
Спорт

«Крылья Советов» рассказали, как вернуть билеты на матч против «Ахмата»

Игра должна была состояться 22 марта на «Самара Арене»
Владислав КИРСАНОВ
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Купленные билеты будут действительныКупленные билеты будут действительныФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Матчи Российской Премьер-лиги остановлены до 10 апреля. Об этом стало известно сегодня, 17 марта, на совещании Исполкома РФС. Таким образом, встреча ближайшего тура чемпионата между «Крыльями Советов» и «Ахматом» откладывается. Самарский клуб уведомил болельщиков, что купленные на игру билеты будут действительны в тот день, когда игра состоится.

– В случае возврата билеты нужно возвращаться в ту кассу, где они были приобретены. При себе также необходимо иметь бланк билета. Если оплата была осуществлена банковской картой, то нужно взять также ту самую карту. Если покупка была сделана на официальном сайте КС, то необходимо обратиться в техническую поддержку, – сообщает пресс-служба самарцев.

Отмечается также, что в день матча возврат билетов невозможен. «Крылья Советов» к остановке чемпионата расположились на 15-м месте в турнирной таблице. «Ахмат» – 16-й.

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Такое решение принято в связи с угрозой коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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