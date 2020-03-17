«Крылья Советов» рассказали, как вернуть билеты на матч против «Ахмата»

17 Март 2020 2020-03-17T16:23:13+03:00

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Матчи Российской Премьер-лиги остановлены до 10 апреля. Об этом стало известно сегодня, 17 марта, на совещании Исполкома РФС. Таким образом, встреча ближайшего тура чемпионата между «Крыльями Советов» и «Ахматом» откладывается. Самарский клуб уведомил болельщиков, что купленные на игру билеты будут действительны в тот день, когда игра состоится.

– В случае возврата билеты нужно возвращаться в ту кассу, где они были приобретены. При себе также необходимо иметь бланк билета. Если оплата была осуществлена банковской картой, то нужно взять также ту самую карту. Если покупка была сделана на официальном сайте КС, то необходимо обратиться в техническую поддержку, – сообщает пресс-служба самарцев.

Отмечается также, что в день матча возврат билетов невозможен. «Крылья Советов» к остановке чемпионата расположились на 15-м месте в турнирной таблице. «Ахмат» – 16-й.

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Такое решение принято в связи с угрозой коронавируса (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU