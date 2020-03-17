2020-03-17T18:11:24+03:00
Новости компаний

Билайн первым из операторов связи предлагает пополнение счета с помощью QR-кода в системе быстрых платежей

Пополнение счета произойдет мгновенно!
Поделиться:
Цените свое времяЦените свое время
Изменить размер текста:

Билайн в сотрудничестве с Банком «Открытие» первым из российских операторов связи открыл посетителям собственных розничных магазинов возможность мгновенного пополнения баланса с помощью QR-кода в терминалах оплаты. Оплата по QR-коду осуществляется через систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Банк «Открытие» выступил эквайером нового платежного сервиса Билайн.

В настоящий момент оплата по QR-коду действует в более, чем 1 500 магазинов Билайн.

Для пополнения баланса мобильного счета посетителям собственной розницы Билайн достаточно ввести номер телефона и сумму на экране терминала оплаты. Система автоматически сформирует QR-код для сканирования в мобильном приложении банка-участника системы быстрых платежей. Пополнение счета произойдет мгновенно после нажатия кнопки «Оплатить».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Билайн первым из операторов связи предлагает пополнение счета с помощью QR-кода в системе быстрых платежей
Теперь из Португалии: в Самарской области уже пять больных коронавирусом
Самарский университет также перешел на дистанционное обучение
«Крылья Советов» рассказали, как вернуть билеты на матч против «Ахмата»
В Самарской области запрещены мероприятия с участием более 1000 человек
Прокуроры Самары пытаются заблокировать сайты, продающие снюс
Самарцы могут выиграть профессиональный уход за зубами
Футбол отменили: Российская Премьер-лига приостановлена до 10 апреля
В Самарском аэропорту рассказали, как работают в период коронавирусной угрозы
Самарские энергетики советуют жителям платить за услуги онлайн
В Самаре к борьбе с коронавирусом могут привлечь медиков-ординаторов
"Потолки заплеваны, снюс продают за углом": в Самаре правоохранители и чиновники проверят школу №65
Самарский политех перешел на дистанционное обучение
Самарские коммунальщики запланировали рейд на 9-й просеке
В Самарской области планируют закрыть «опасное» придорожное кафе
Получил травмы: в Самаре автобус наехал на пешехода
В детских садах Самарской области обнаружили крупу без документов
В затопленном путепроводе на трассе М-5 застрял очередной автомобиль
Соревнования остановлены до 10 апреля: перенесены матчи БК «Самары»
В Самаре мужчину, не вернувшего долг в 4 миллиона рублей, приговорили к 320 часам обязательных работ
"Наши больницы готовы противостоять коронавирусу": губернатор Самарской области успокоил земляков
В Самаре студентку оштрафовали и выгнали из вуза за то, что та рисовала граффити на зданиях
В Самаре обнаружили почти 50 кг санкционных сыров
Из Самарской области отправили на родину 105 нелегалов
ВТБ и Yamaha запустили новую программу кредитования от 0,1%
Один из заразившихся коронавирусом в Тольятти – сотрудник АвтоВАЗа
Два рыбака в Самарской области несколько часов плавали на отколовшейся льдине