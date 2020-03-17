Билайн первым из операторов связи предлагает пополнение счета с помощью QR-кода в системе быстрых платежей

17 Март 2020 2020-03-17T18:11:24+03:00

Цените свое время

Изменить размер текста: A A

Билайн в сотрудничестве с Банком «Открытие» первым из российских операторов связи открыл посетителям собственных розничных магазинов возможность мгновенного пополнения баланса с помощью QR-кода в терминалах оплаты. Оплата по QR-коду осуществляется через систему быстрых платежей (СБП) Банка России. Банк «Открытие» выступил эквайером нового платежного сервиса Билайн.

В настоящий момент оплата по QR-коду действует в более, чем 1 500 магазинов Билайн.

Для пополнения баланса мобильного счета посетителям собственной розницы Билайн достаточно ввести номер телефона и сумму на экране терминала оплаты. Система автоматически сформирует QR-код для сканирования в мобильном приложении банка-участника системы быстрых платежей. Пополнение счета произойдет мгновенно после нажатия кнопки «Оплатить».

ИСТОЧНИК KP.RU