Из самарских автобусов изгоняют вирусы и микробы

18 Март 2020 2020-03-18T12:58:36+03:00

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Самараавтогаз занялся дезинфекцией салонов автобусов. В твиттере организации появился ролик, как люди в специальных костюмах опрыскивают автобус изнутри обеззараживающим составом. Конечно, в период повышенной эпидемиологической опасности это очень актуально.

Дезинфицирующим средством обрабатывают крышу, поручни, люки. Сами специалисты - в специальных респираторах. Правда , сотрудники предприятия не сообщили, как часто проводится такая дезинфекция. Жители же области попросили таким же образом обрабатывать и автобусы и маршрутки, которые работают в других городах региона.

Также обрабатывают прямо сейчас и трамваи, и троллейбусы. На одну машину каждый день уходит около литра хлорамина.

В Самаре дезинфицируют автобусы. Дезинфекция https://t.co/3Dn4FidpA1

ИСТОЧНИК KP.RU