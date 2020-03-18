2020-03-18T12:58:36+03:00
Общество

Из самарских автобусов изгоняют вирусы и микробы

В Самараавтогазе сняли на видео дезинфекционную обработку
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В Самаре дезинфицирующим раствором обрабатывают средстваВ Самаре дезинфицирующим раствором обрабатывают средства
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Самараавтогаз занялся дезинфекцией салонов автобусов. В твиттере организации появился ролик, как люди в специальных костюмах опрыскивают автобус изнутри обеззараживающим составом. Конечно, в период повышенной эпидемиологической опасности это очень актуально.

Дезинфицирующим средством обрабатывают крышу, поручни, люки. Сами специалисты - в специальных респираторах. Правда , сотрудники предприятия не сообщили, как часто проводится такая дезинфекция. Жители же области попросили таким же образом обрабатывать и автобусы и маршрутки, которые работают в других городах региона.

Также обрабатывают прямо сейчас и трамваи, и троллейбусы. На одну машину каждый день уходит около литра хлорамина.

В Самаре дезинфицируют автобусы. Дезинфекция https://t.co/3Dn4FidpA1

ИСТОЧНИК KP.RU

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