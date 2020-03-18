Скандальный матч молодежных команд «Крыльев Советов» и «Тамбова» будет доигран

18 Март 2020 2020-03-18T15:45:48+03:00

Судья по ошибке остановил игру, когда у КС было удалено четыре футболиста

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Сегодня, 18 марта, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Одним из предметов обсуждения стал скандальный матч молодежных составов, в котором «Крылья Советов» встречались с «Тамбовом». В той игре было показано шесть красных карточек: пять футболистам и одна тренеру, а также произошла драка.

– Игра была остановлена на 83 минуте, команды ее не доиграли. По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83 минуты. О дате будет сообщено позднее, – говорится в сообщении РФС.

Отметим, что арбитр матча по ошибке остановил игру, перепутав правила. У КС было на поле семь футболистов, в то время как нельзя играть, когда на поле шесть и меньше игроков. На момент остановки игры счет был 1:1.

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«Комсомольская правда - Самара» пообщалась с действующими лицами огненной игры, которую арбитр остановил по ошибке (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU