Скандальный матч молодежных команд «Крыльев Советов» и «Тамбова» будет доигран
Сегодня, 18 марта, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза. Одним из предметов обсуждения стал скандальный матч молодежных составов, в котором «Крылья Советов» встречались с «Тамбовом». В той игре было показано шесть красных карточек: пять футболистам и одна тренеру, а также произошла драка.
– Игра была остановлена на 83 минуте, команды ее не доиграли. По итогам заседания было принято решение доиграть матч с 83 минуты. О дате будет сообщено позднее, – говорится в сообщении РФС.
Отметим, что арбитр матча по ошибке остановил игру, перепутав правила. У КС было на поле семь футболистов, в то время как нельзя играть, когда на поле шесть и меньше игроков. На момент остановки игры счет был 1:1.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «Судья весь матч шутил»: футболисты молодежки «Крыльев» рассказали об игре в Тамбове с 4 красными и дракой
«Комсомольская правда - Самара» пообщалась с действующими лицами огненной игры, которую арбитр остановил по ошибке (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU