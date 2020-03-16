«Судья весь матч шутил»: футболисты молодежки «Крыльев» рассказали об игре в Тамбове с 4 красными и дракой

Шесть красных карточек. Пять из них в сторону «Крыльев Советов». Отмененный гол. Как бы вы думали, у кого? Верно, у «Крыльев Советов». Прерванный не по правилам матч после очередной красной карточки у самарцев. Она была показана за нарушение, которого не было. Драка в подтрибунном помещении, где по лицу ударили игрока какой команды? Знаете, верно. «Комсомольская правда - Самара» пообщалась с действующими лицами этого матча, а также попробовала разобрать спорные эпизоды поединка, который был прерван на 82-й минуте при счете 1:1.

Заранее извиняемся за качество скриншотов: такая была трансляция. Мы ничего не утверждаем, мы лишь пытаемся разобраться в ситуации и отразить мнение участников матча. Мы не поддерживаем такое поведение в футболе, но странное судейство мы не поддерживаем еще больше.

Что произошло?

Для начала давайте напомним, что же случилось. «Крылья» были фаворитом в этом матче. Вообще, самарцы в этом году играют хорошо, они забили больше всех голов в лиге, и претендуют на самые высокие места. Судья Иванов из Санкт-Петербурга, как показалось, в течение всего матча мало-помалу упускал нити игры. Краткая хронология:

Видео драки на матче молодежных составов "Крыльев Советов" и "Тамбова" 15.03.2020. Матч молодежных команд Тамбова и Крыльев Советов завершился на 83-й минуте при счете 1:1. В игре было пять удалений (четыре у Самары) Крыльям будет засчитано техническое поражение Собрал самые жаркие моменты https://t.co/kFRLyvsTaD

– «Крылья» забивают

– «Тамбов» забивает

– «Крылья» остаются в меньшинстве

– «Крылья» забивают, судьи гол отменяют

– Судья не ставит фол за нарушение в середине поля, капитан КС срывается, нарушает правила на красную, потасовка, еще два удаления игрокам самарцев, одно – тамбовчанину.

– Игра возобновляется, но сразу прерывается, так как в подтрибунном помещении игрок «Тамбова» ударил игрока самарцев.

– Игра возобновляется. Через несколько минут, судья показывает четвертую красную карточку игроку КС и заканчивает матч.

Но делать этого было нельзя. По правилам ФИФА игра останавливается только после удаления пяти полевых игроков. Судья ошибся, ему грозит отстранение, а судьбу матча решат в РФС.

«Судья сказал мне: иди, гуляй!»

Первым две желтые карточки и удаление заработал Александр Босов. Он же, кстати, стал автором единственного гола самарцев в этом поединке. Как рассказал Александр «Комсомольской правде - Самара», арбитр с самого начал был не совсем объективен.

– Первая жёлтая карточка была по делу, тут я не спорю. Но во втором эпизоде я пытался носком попасть в мяч. Их игрок так сильно закричал, а затем просто встал и ушел как ни в чем не бывало. Судья просто подошел ко мне и сказал: «иди, гуляй!». Мне показалось, что судья с самого начала нас «душил». Одинаковые эпизоды он трактовал в пользу соперников. Отменил гол. Показывал непонятные желтые карточки. Неудивительно, что ребята завелись.

Босов признал, что первое нарушение было на желтую карточку

В первом эпизоде Босов откровенно нарушил правила. Он сорвал перспективную атаку соперников.

Прямая нога есть, есть ли нарушение – вопрос

Во втором эпизоде видно, что самарец играет в мяч, после чего задевает игрока соперника. Контакт был, но умысла грубо сыграть не было.

«Судья наступил нашему игроку на ногу и сказал, что шутит»

Автор отмененного гола Никита Трубин также считает, что многое в этом матче было несправедливо. По мнению защитника КС, помимо судейства, игроки «Тамбова» в течение всей игры их провоцировали самарцев.

– Мы уже привыкли, что судьи не всегда принимают решения в нашу пользу. При этом, такое бывает даже, когда игру обслуживают самарские арбитры. Команда завелась, потому что терпеть такое уже было нельзя. Последнее удаление - это просто смешно. Молчан (нападающий КС Дмитрий Молчанов, – прим.ред) прокатился мимо, а ему вторую карточку. Сам игрок «Тамбова» после эпизода признал, что его не задели. А судья правила забыл и игру закончил. У меня такое впервые.

После удаления Молчанова игра была остановлена

Молчанов находится на достаточном расстоянии от футболиста соперников, который грамотно подстроился и упал.

Отмененный гол в ворота «Тамбова»

Сложно определить офсайд с этого ракурса, однако определенные подозрения на ошибочность судейского решения есть.

По словам Трубина, тренерский штаб все время пытался успокоить игроков, однако в какой-то момент, специалисты вышли из себя. К слову, красную карточку дали тренеру молодежки самарцев Динару Шарипову. Но судьям, судя по всему, игра нравилась. Во всяком случае, настроение у них было хорошее.

– На все наши возмущения судьи отшучивались. Был момент, когда главный арбитр просто встал на ногу нашему полузащитнику и надавил на нее. А на вопрос «что вы делаете?», он ответил: «да я просто шучу». Вот как на это реагировать? Что нам остается? Будем работать дальше и биться за тройку.

«Я зашел в подтрибунное помещение, а мне ударили в лицо»

Александр Евинов стал ярким участником потасовки, которая случилось в конце матча. Он вступился за партнера, которого буквально окружили соперники. К тому моменту страсти уже кипели. А обстановку эту накалил именно арбитр Иванов.

Игрок хозяев сбивает игрока самарцев

Очевидное нарушение правил на игроке самарцев, арбитр, находившийся рядом с этим эпизодом, игнорирует. Далее Нестеров жестко сбивает соперника, начинается потасовка.

– Отмена гола, плюс несколько эпизодов, когда на наших игроках очевидно нарушали правила. На красную карточку. Было много мелких моментов, в которых арбитр откровенно игнорировал фолы со стороны «Тамбова». Игра была грубой. Все это привело к потасовке.

Но самое жесткое в этом матче случилось уже после удаления Евинова. В подтрибунном помещении на него напал игрок «Тамбова» Валико Кабахидзе. Он ударил Александра по лицу, у него диагностировали подозрение на сотрясение мозга.

– Я зашел в подтрибунное помещение, там стоял удаленный игрок хозяев и мужчина из их штаба, он принимал участие в потасовке на поле (см.фото). Парень нанес мне удар по лицу. Этот мужчина начал делать вид, будто мы начали драться, пытался нас разнять. Но драки не было. Он просто ударил меня и все.

Решать будет КДК

Делать выводы предлагаем нашим читателям. На момент выхода материала удалось получить информацию от «Тамбова» лишь о том, что клуб признает ошибку арбитра: матч должен был быть продолжен.

– Теперь судьба результата поединка будет определена на заседании КДК на следующей неделе, – говорится в сообщении пресс-службы «Тамбова».

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