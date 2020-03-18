В Самарской области выросло число заболевших гриппом и ОРВИ

18 Март 2020 2020-03-18T16:46:02+03:00

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Роспотребнадзор по Самарской области отчитался о количестве простывших людей за период с 9 по 15 марта. Так, на данный момент зарегистрировано 13750 случаев ОРВИ и гриппа, из них 5340 – в Самаре.

– В сравнении с предыдущей недели отмечается увеличение заболеваемости на 4,47 %, в Самаре – на 6,34 %. В возрастной группе от 7 до 14 лет отмечается превышение эпидемического порога на 35,58 %, – сообщили в ведомстве.

Также стало известно, что за прошедшие сутки в регионе не появилось новых заболевших коронавирусом. Отметим, раньше этот показатель достиг пяти человек, один из которых в Самаре. При выявлении симптомов заболевания жителей региона просят немедленно обращаться к врачу и не заниматься самолечением.

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ИСТОЧНИК KP.RU