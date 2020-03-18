Коронавирус в Самаре, новости на 18 марта 2020 года: все, что известно о ситуации, на эту минуту

Хроники с "коронавирусных фронтов": рассказываем всю полную и честную информацию о том, как в Самаре борются с возможной инфекцией, что происходит в регионе прямо сейчас, как вести себя жителям и о чем не стоит беспокоиться. Все, что известно про коронавирус в Самаре, новости на 18 марта 2020 года.

Первый заболевший коронавирусом в Самарской области был выявлен 16 марта. В этот день пришли анализы молодого человека из Тольятти, новосибирские исследователи подтвердили наличие в них коронавирусной инфекции. Молодой человек 22 лет вернулся из Испании. Также заболели еще двое: его отец, работник АВТОВАЗа, и коллега. У всех болезнь протекает в легкой форме.

Как Самара противостоит коронавирусу: глава Роспотребназдора Самарской области Светлана Архипова делится самой свежей информацией 00:00 00:00

Пять человек больны коронавирусной инфекцией в Самарской области по информации Оперативного штаба на 17 марта 2020 года. Еще один человек вернулся из Португалии, этот пациент находится в Самаре. Также заразился еще один тольяттинец, все от того же путешественника из Испании. Сейчас состояние всех пациентов удовлетворительное.

На карантине (самоизоляция дома) после прибытия из неблагополучных мест в Самарской области находятся около 400 человек. Эти данные озвучила руководитель Роспотребнадзора Самарской области Светлана Архипова. В минздраве также подчеркнули, что с начала года под наблюдением были 900 человек. Все они здоровы.

1053 койки для больных коронавирусо. готовы в Самарской области. При необходимости переквалифицировать будут другие медучреждения. В больнице Середавина работает мобильная бригада, которая готова выехать в любой район города. Также, в том случае, если больных будет больше, кроме врачей к работе планируют привлечь студентов ординатуры.

Режим повышенной готовности в Самаре из-за коронавируса введен 16 марта. Приказ подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Сейчас работает оперативный штаб по реагированию на ситуацию с коронавирусом, его руководитель Александр Фетисов. Режим повышенной готовности говорит о том, что сейчас введены все профилактические меры и постоянно совершенствуются алгоритмы взаимодействия ведомств.

Горячая линия по коронавирусу работает в Самарской области. Сюда обязаны обратиться все, кто вернулся из-за границы, с районов, неблагополучных по вирусу. Если же вы почувствовали симптомы, необходимо обратиться к врачу и вызвать его на дом.

Номера телефонов в рабочие дни:

г. Самара – 8 (846) 307-77-77

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-88

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-00

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-59

Дежурный номер в выходные дни: 8 (846) 225-70-82

КАК ПРОВЕРЯЮТ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ

- Все те, кто возвращается из-за рубежа, находятся на 14-дневном карантине. Они должны сообщить о себе на горячую линию.

- Если граждане вернулись из-за границы и заболели, то их сразу госпитализируют

- Если у приезжего нашли заболевание, всех близких тоже госпитализируют и анализы отправляют в Новосибирск. Людей, с которыми он общался, берут под наблюдение.

- Анализы у всех берут трижды. Подтверждается диагноз только при получении результата анализов из Новосибирска.

Ограничения в связи с превышением эпидемиологического порога и борьбой с распространением коронавируса введены для школьников и студентов в Самарской области.

Университеты переходят на дистанционное обучение. Такие решения озвучили ТГУ, СГЭУ, СамГТУ, Самарский университет. Правда, сама технология отработана еще не везде и, конечно же, сложнее придется техническим специальностям.

Школьники также должны делать домашнее задание и сдавать работы. У родителей второй карантин за год уже вызывает нервный тик. Но провести время вне школы можно и с пользой. В минобразовании уверили, что не штрафуют родителей, чьи дети замечены на улице. Но все-таки лучше не пускать ребенка в торговые центры и на площадки, где много людей. Вместо этого можно организовать свой досуг с пользой, воспользовавшись виртуальными экскурсиями по самарским музеям.

В Самаре отменяют мероприятия, на которых собирается больше 50 человек. Уже под запрет попали все футбольные матчи, баскетбол. Вернуть деньги за билеты на игру "Крылья Советов" - "Ахмат" можно уже сейчас. В филармонии отменили несколько концертов, так как выступающие не могут добраться из Испании и США.

Конечно, нашлись и те, кто зарабатывает на ситуации: на Авито продают маски и противогазы втридорога, к тому же еще и обманывают. Тем временем Правительство решило следить а ситуацией в магазинах: из-за паники многие горожане бездумно совершают покупки, искусственно создавая дефицит.

Особые меры безопасности призывают соблюдать пожилых людей. Напомним, что именно для них коронавирус наиболее страшен.

Как пожилым людям защитить себя

Дмитрий Азаров - о коронавирусе в Самарской области:

- В первую очередь, уважаемые земляки, я бы хотел вас призвать к здравому смыслу и к бережному отношению к собственному здоровью. Как показывает опыт борьбы с этим вирусом, только объединив усилия органов власти, учреждений здравоохранения и каждого гражданина, мы можем добиться успехов.Если вы прибыли с территории государств,где подтверждено распространение вируса, нужно пройти обследование, сообщить об этом органам местного самоуправления и здравоохранения для того, чтобы убедиться в том, что вы не являетесь носителем вируса, либо получить качественное лечение. Хочу вам сказать, что лечебные учреждения региона полностью готовы противостоять коронавирусу. Я уверен: объединив наши усилия, чувствуя ответственность за свое здоровье, здоровье близких людей, мы справимся с этой проблемой

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