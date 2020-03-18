Точно в цель: платформа Билайн.ПРОдвижение поможет малому бизнесу найти новых клиентов и лучше узнать действующих

18 Март 2020 2020-03-18T16:52:43+03:00

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Билайн Бизнес запустил многоканальную платформу для поиска клиентов для малого и среднего бизнеса на основе технологий больших данных — «Билайн.ПРОдвижение». Она станет единой точкой входа в маркетинговую экосистему оператора и откроет компаниям, располагающим небольшим бюджетом, доступ к ключевым технологиям рекламного рынка. Платформа позволит настраивать таргетинг по 150 показателям, чтобы находить новых клиентов, лучше понимать целевую аудиторию и повышать конверсии от рекламных кампаний.

«Билайн.ПРОдвижение» включает в себя три коммуникационных канала с клиентской аудиторией: SMS-сообщения, таргетированные голосовые звонки и интернет-продвижение, которые можно настраивать и комбинировать в зависимости от особенностей и специфики бизнеса. Все рекламные инструменты доступны «в одном окне», при этом личный кабинет платформы рассчитан на пользователей, не обладающих маркетинговыми компетенциями. Кабинетом очень легко пользоваться, и нет необходимости прибегать к услугам специалистов по рекламе и маркетингу.

Благодаря решению на базе технологий больших данных предприниматели смогут детально анализировать своих клиентов, составлять максимально подробный клиентский портрет по сегменту, выявлять ключевые паттерны, определять и концентрироваться на ядре своей целевой аудитории.

Платформа Билайн.ПРОдвижение делает особый акцент на геотаргетинге, предлагая удобный интерфейс для выделения аудитории на картах. Выделять своих клиентов можно по месту жительства, работы или посещениям того или иной значимой точки на карте. На данный момент, именно этот инструмент – один из самых востребованных для SME сегмента. Он дает возможность локально, а значит наиболее эффективно, выстраивать точечные коммуникации с потребителями.

Обработанные данные позволяют клиентам создать уникальную диджитал-стратегию со встроенной сегментацией потенциальных клиентов, с четким таргетированным ядром и релевантными рекламными каналами. Таким образом, клиенты платформы смогут оперативно запускать кампании, строить гипотезы по поводу своей аудитории и принимать взвешенные решения на основе сервиса «Анализ Аудитории», благодаря чему существенно повысится эффективность и отдача от маркетинговых затрат.

Стартовый бюджет для доступа к платформе – 5900 рублей для анализа аудитории, 7500 рублей – для подключения канала SMS. При этом каждый клиент сам решает, какие дополнительные функции использовать для продвижения. В дальнейших планах — дополнить платформу такими инструментами как пуш-коммуникации, персонализированная работа с социальными сетями, email-рассылки и ряд дополнительных коммуникационных инструментов и виджетов для сайтов клиентов.

Экосистемой «Билайн.ПРОдвижение» в пилотном режиме уже воспользовалось более 30 клиентов. Среди них – небольшие ритейловые компании, клиенты из сферы HoReCa, а также строительные организации. По итогу работы с обратной связью от пилота разработчики Билайн оптимизировали отчеты по аудиториям, добавили новые параметры для таргетинга и автоматизировали получение медиапланов.

ИСТОЧНИК KP.RU