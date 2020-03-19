2020-03-19T07:52:12+03:00
Общество

В Самаре на коронавирус проверят всех пассажиров в аэропорту и на вокзале

Такое распоряжение дал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачи будут работать на вокзале и в аэропортуВрачи будут работать на вокзале и в аэропортуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области с 19 марта 2020 года установят особо строгий пропускной режим на территорию региона в аэропорту. Теперь проверять будут не только пассажиров международных рейсов, но и тех, кто прилетел из других городов РФ. Это важная мера предосторожности, ведь заболевший путешественник из Европы мог въехать на территорию страны другими способами и в других точках. Такое поручение дал губернатор Дмитрий Азаров, осмотрев аэропорт и проверив работу специалистов.

"Несмотря на высокую эффективность этой работы, по результатам посещения аэропорта даю поручение оперативному штабу, начиная с завтрашнего дня, помимо контроля рейсов, прибывающих из-за рубежа, установить контроль на всех рейсах, прибывающих на территорию нашей области", - отметил он.

Такие же меры примут на ж/д вокзалах в Самаре и Сызрани. В планах - выделить фельдшеров с тепловизорами и на другие вокзалы и станции региона.

Последние новости о коронавирусной инфекции в Самаре и борьбе с ней на сайте samara.kp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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