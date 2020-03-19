Коронавирус в Самаре, последние новости на 19 марта 2020 года: за границу не ездить, по 50 человек не собираться

С 19 марта в Самаре действует постановление "О введении ограничительных мероприятий...". Это еще не карантин, но жизнь города сейчас регулируется рядом запретов. Рассказываем последние новости о ситуации с коронавирусом в Самаре на 19 марта 2020 года: спокойно, подробно и понятно каждому.

По состоянию на вечер 18 марта в Самарской области зафиксированы 5 заболевших коронавирусом. Новых случаев заболеваний нет. При этом заболевших гриппом и ОРВИ стало больше.

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Все больные чувствуют себя удовлетворительно. Они находятся в инфекционных боксах, болезнь протекает без осложнений.

С 19 марта действует постановление, подписанное главой Самары Еленой Лапушкиной об ограничительных мероприятиях в Самаре. Что это значит:

- Самарцам не рекомендуют ездить за границу,

- Нельзя собираться на мероприятия больше 50 человек,

- Работодатели должны дезинфицировать помещения и постараться перевести сотрудников на удаленную работу,

- Не работают все учреждения культуры: театры, библиотеки, зоопарк. Не работают также кружки и дополнительные образовательные секции.

Предлагаем вам варианты интересных культурных событий, в которые можно окунуться не выходя из дома.

До 12 апреля продлят в Самаре и других городах РФ школьные каникулы. Об этом в министерстве образования сообщили еще 18 марта.

В аэропорту с 19 марта будут проверять всех, кто прилетает даже внутренними рейсами. Так велел Дмитрий Азаров после того, как побывал в воздушной гавани накануне. Такие же меры могут запустить на ж/д вокзалах. Нужно много людей, но их обещают найти

Тем временем Евросоюз закрыл границы. Многие самарцы остаются в других странах и не могут вернуться домой из-за отмены рейсов. Горожанам рекомендуют отказаться от заграничных поездок, в том числе и из-за этого риска.

Хроника борьбы с коронавирусом в Самарской области.

С 18 марта на горячей линии прибавилось еще три телефона.

Номера телефонов в рабочие дни:

г. Самара – 8 (846) 307-77-77

г. Тольятти – 8 (8482) 98-88-88

г. Сызрань – 8 (8464) 90-00-00

г. Новокуйбышевск – 8 (8463) 59-59-59

Дежурный номер в выходные дни: 8 (846) 225-70-82

Телефон 112 работает круглосуточно.

Звонить можно с любыми вопросами, но информацию лучше получать на сайте оперативного штаба. Здесь специалисты ждут в первую очередь тех, кто вернулся в Самару из заграничных поездок. Они должны сообщить свои данные и рассказать, как добирались до дома. Если у них обнаружат коронавирусную инфекцию, придется проверить и других пассажиров

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