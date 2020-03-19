2020-03-19T11:03:15+03:00
Новости компаний

Жизнь в VR-очках и тыквоголовые пришельцы: самарские школьники показали, как будет выглядеть родной город в будущем

Всероссийский благотворительный проект компании МТС «Поколение М» совместно с Музеем Модерна подвел итоги регионального этапа творческого конкурса «Будущее время «Поколения М» в Самарской области.
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Фото предоставлено МТС в Самарской областиФото предоставлено МТС в Самарской области
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Творческим заданием конкурса было создание рисунка или эссе на тему «Самара – город будущего». За время проведения конкурса юные самарские художники и писатели загрузили на сайт «Поколения М» более ста работ. Будущее Самары предстало в детских работах в виде 3D-принтеров на улицах, печатающих корм для бездомных животных, делегаций инопланетян на волжской набережной, футуристических стеклянных дворцов на месте привычных многоэтажек и прохожих в очках виртуальной реальности. Лучшими художественными работами жюри регионального этапа конкурса признало рисунки Ксении Косяковой (13 лет), Дарьи Лазиной (17 лет) и Кирилла Селиверстова (14 лет). Специальной номинации от Музея Модерна удостоились работы Алисы Петуховой (11 лет) и Макара Бухарина (14 лет). В литературной номинации призовые места получили авторы футуристических эссе Яна Яндубаева (15 лет), Анна Олехова (15 лет) и Павел Гундоров (18 лет).

Кирилл Селиверстов знял 1 место

Кирилл Селиверстов знял 1 место

Все творческие работы участников регионального этапа конкурса примут участие во всероссийском отборе и получат шанс попасть на страницы «энциклопедии будущего» - книги, которая будет издана в российском издательстве «Аванта», специализирующемся на научно-популярной литературе. Прием работ во всероссийском этапе конкурса продлится до 12 апреля 2020 года, принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 11 до 18 лет. С полными условиями конкурса «Будущее время «Поколения М» можно ознакомиться по ссылке.

Дарья Лазина - 2 место

Дарья Лазина - 2 место

«Самара традиционно становится одним из самых активных регионов в «Поколении М» - наши школьники уже выставляли свои картины в Третьяковской галерее, выступали на одной сцене со звездами популярных телешоу, показывали свои коллекции на Неделе Моды в Москве. Эти и другие возможности доступны каждому российскому школьнику – достаточно, чтобы у него был доступ в интернет и желание развивать свои творческие способности. Всем участникам регионального этапа конкурса «Будущее время «Поколения М» я желаю удачи и не сомневаюсь, что мы увидим их работы на страницах «книги будущего», которая выйдет совсем скоро», - рассказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Ксения Косякова - 3 место

Ксения Косякова - 3 место

ИСТОЧНИК KP.RU

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