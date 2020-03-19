2020-03-19T10:57:45+03:00
Общество

Стала известна судьба пропавшего в Самаре мальчика

Полицейские, волонтеры и простые граждане нашли ребенка
Владислав КИРСАНОВ
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Ребенок был в гостях у другаРебенок был в гостях у другаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Самары рассказали о судьбе девятилетнего мальчика, который пропал накануне, 18 марта. Ребенка искали правоохранители, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, а также волонтеры не неравнодушные самарцы. В итоге, его удалось отыскать.

– Третьеклассник находился в гостях у друга. Сейчас его вернули родителями. Он жив и здоров. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что в случае, если ваш ребенок не выходит на связь и не пришел домой в назначенное время, необходимо срочно обращаться в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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