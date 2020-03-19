Стала известна судьба пропавшего в Самаре мальчика
Полицейские Самары рассказали о судьбе девятилетнего мальчика, который пропал накануне, 18 марта. Ребенка искали правоохранители, сотрудники отделов по делам несовершеннолетних, а также волонтеры не неравнодушные самарцы. В итоге, его удалось отыскать.
– Третьеклассник находился в гостях у друга. Сейчас его вернули родителями. Он жив и здоров. Никаких противоправных действий в его отношении не совершалось, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Сотрудники органов внутренних дел напоминают, что в случае, если ваш ребенок не выходит на связь и не пришел домой в назначенное время, необходимо срочно обращаться в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU