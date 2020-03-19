Коронавирус повлиял на работу самарских судов
Распространение коронавирусной инфекции продолжает вносить изменения в обыденную жизнь людей. Так, сегодня стало известно об изменении режима работы в судах Самарской области.
Самарский областной суд сообщает, что с 19 по 10 апреля включительно приостановлен нарочный прием документов в здании суда. Подать их можно в электронном виде посредством информационной системы "ГАС Правосудие" либо по почте.
Рассмотрение дел в залах суда также приостановлено. Судебные заседания, назначенные в период с 19 марта по 10 апреля, проводиться не будут. За исключением тех, срок рассмотрения которых сокращен. Также не будут перенесены слушания, которые носят безотлагательный характер.
Доступ лиц, участвующих в деле, к ознакомлению с материалами дел - тоже ограничен.
Участники уголовных дел будут извещены о новой дате и времени заседаний дополнительно. Информация также оперативно будет размещаться на сайтах суда. Подобные ограничения введены и в районных учреждениях - по постановлению президиума Верховного суда РФ.
Напомним, что ранее из-за коронавируса в Самаре отменили множество других мероприятий. Подробнее читайте на samara.kp.ru.
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ИСТОЧНИК KP.RU