Коронавирус повлиял на работу самарских судов

19 Март 2020 2020-03-19T17:58:51+03:00

Рассматриваться по существу до 10 апреля будут только дела безотлагательного характера

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Распространение коронавирусной инфекции продолжает вносить изменения в обыденную жизнь людей. Так, сегодня стало известно об изменении режима работы в судах Самарской области.

Самарский областной суд сообщает, что с 19 по 10 апреля включительно приостановлен нарочный прием документов в здании суда. Подать их можно в электронном виде посредством информационной системы "ГАС Правосудие" либо по почте.

Рассмотрение дел в залах суда также приостановлено. Судебные заседания, назначенные в период с 19 марта по 10 апреля, проводиться не будут. За исключением тех, срок рассмотрения которых сокращен. Также не будут перенесены слушания, которые носят безотлагательный характер.

Доступ лиц, участвующих в деле, к ознакомлению с материалами дел - тоже ограничен.

Участники уголовных дел будут извещены о новой дате и времени заседаний дополнительно. Информация также оперативно будет размещаться на сайтах суда. Подобные ограничения введены и в районных учреждениях - по постановлению президиума Верховного суда РФ.

Напомним, что ранее из-за коронавируса в Самаре отменили множество других мероприятий. Подробнее читайте на samara.kp.ru.

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ИСТОЧНИК KP.RU