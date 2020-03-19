2020-03-19T18:31:01+03:00
Происшествия

"Она может представляться другим именем": самарские полицейские ищут девушку, пропавшую семь лет назад

Елена Белкина бесследно исчезла после школы [видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Полиция продолжает поиски девушкиПолиция продолжает поиски девушкиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самарской области полицейские продолжают розыск Елены Белкиной из Сызрани. Еще 9 октября 2013 года девушка 1999 года рождения ушла с занятий в школе на улице Декабристов в родном городе и исчезла.

- Она может представляться другим именем, документов, удостоверяющих личность, не имеет, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Приметы пропавшей: девушка на вид 18-20 лет, рост 160 см, средней полноты, лицо овальное, глаза серого цвета, волосы волнистые светло-русые, длинные.

Особые приметы: на лице - веснушки, родинка на щеке справа размером около 2мм, на левой руке в районе предплечья шрамы.

Сейчас Елена может выглядеть так Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Сейчас Елена может выглядеть такФото: ГУ МВД России по Самарской области

На момент исчезновения Елена была одета в толстовку бежевого цвета, джинсы синего цвета, кроссовки черного цвета. Отметим, что по факту ее пропажи уже возбуждено дело по статье "Убийство".

Информацию о разыскиваемой или ее местонахождении полиция просит сообщать в МУ МВД России «Сызранское», расположенное по адресу: ул.Кирова, 7, каб. 324, тел. (88464) 35-5052, (88464) 35-50-00, (88464) 33-38-66, 89277797475, в ближайший отдел полиции или в любом регионе России по тел. 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

В Самаре ищут девушку, пропавшую семь лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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