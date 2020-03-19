2020-03-19T19:23:20+03:00
Общество

В Самарский областной суд назначили нового заместителя председателя и четырех судей

Указ о кадровых изменениях подписал президент РФ
Михаил ГОРЮНОВ
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В Самарском областном суде сразу пять новых сотрудниковВ Самарском областном суде сразу пять новых сотрудниковФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарском областном суде произошло пополнение. Указом президента РФ от 18 марта 2020 года туда переведены новые сотрудники.

- Заместителем председателя Самарского областного суда назначен Шилов Александр Егорович, - указано в документе.

Также в учреждении появились четыре новых судьи - Неугодников Владимир Николаевич, Теренин Андрей Владимирович, Чемерисова Оксана Викторовна и Шельпук Ольга Сергеевна.

Напомним, что в Самарском областном суде, как и в других в регионе, сейчас изменился режим работы. Связано это с пандемией коронавируса. Более подробную информацию об ограничениях можно найти на сайте "Комсомольской правды - Самара".

ИСТОЧНИК KP.RU

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