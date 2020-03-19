"Он приехал из Самары": в Бузулуке семьянин-путешественник заболел коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T22:10:24+03:00

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Первый случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Оренбургской области, в городе Бузулук. Заболел мужчина 57-лет, который со 2 по 14 марта со своей семьей путешествовал по Европе - был во Франции, Испании и Турции.

- Он прилетел в Самару, на своей машине доехал до Бузулука и через два дня обратился в больницу. Был обследован, получил сомнительные результаты и в связи с этим и его, и всю его семью - шесть человек - госпитализировали в инфекционные боксы, - рассказала министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

Пациент получает весь необходимый объем терапии. У него нет пневмонии, состояние удовлетворительное. Температура 37,3. Вся семья заболевшего коронавирусом мужчины сейчас здорова.

Напомним, что в Самарской области 5 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Подробнее читайте на samara.kp.ru.

minzdrav_orb Министр здравоохранения о состоянии больного короновирусом из Оренбургской области

ИСТОЧНИК KP.RU