Арестовали BMW: житель Самары накопил 600 тысяч долгов по штрафам ГИБДД

20 Март 2020 2020-03-20T09:34:03+03:00

Мужчина полностью погасил долг, чтобы вернуть авто ФОТО: УФССП по Самарской области

Судебные приставы сумели добиться от мужчины оплаты по счетам

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У жителя Самары накопился значительный долг по налогам и штрафам ГИБДД. Вопросом возвращения денег занялись судебные приставы. Выяснилось, что гражданин имеет 601 тысячу рублей долга по штрафам ГИБДД, а также 50 тысяч неоплаченных налогов.

– Автовладелец не спешил оплачивать долги. Представители исполнительной власти арестовали BMW мужчины. Только эти меры подтолкнули его к исполнению своих обязанностей. Чтобы получить обратно свое транспортное средство, он оплатил сумму полностью, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Отметим, ранее в Тольятти был найден водитель, который 1336 раз нарушал правила дорожного движения. Он вошел в список 72 самых злостных нарушителей по всей России.

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ИСТОЧНИК KP.RU