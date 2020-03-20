Арестовали BMW: житель Самары накопил 600 тысяч долгов по штрафам ГИБДД
У жителя Самары накопился значительный долг по налогам и штрафам ГИБДД. Вопросом возвращения денег занялись судебные приставы. Выяснилось, что гражданин имеет 601 тысячу рублей долга по штрафам ГИБДД, а также 50 тысяч неоплаченных налогов.
– Автовладелец не спешил оплачивать долги. Представители исполнительной власти арестовали BMW мужчины. Только эти меры подтолкнули его к исполнению своих обязанностей. Чтобы получить обратно свое транспортное средство, он оплатил сумму полностью, – сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.
Отметим, ранее в Тольятти был найден водитель, который 1336 раз нарушал правила дорожного движения. Он вошел в список 72 самых злостных нарушителей по всей России.
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ИСТОЧНИК KP.RU