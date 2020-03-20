В Самарских селах увеличился спрос на бесплатный интернет в точках коллективного доступа к Wi-Fi

20 Март 2020 2020-03-20T15:17:06+03:00

Чаще всего сельчане подключались к Wi-Fi летом и в новогодние каникулы.

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В прошлом году жители малых населенных пунктов Самарской области 1,2 млн раз воспользовались бесплатным интернетом и скачали 238 ТБ трафика в точках доступа к Wi-Fi, смонтированных «Ростелекомом» по государственной программе «Устранение цифрового неравенства» (УЦН).

Чаще всего сельчане подключались к Wi-Fi летом и в новогодние каникулы. Например, пользователи из аула Казахский Кинельского района за три летних месяца вышли в интернет около 17 тысяч раз.

Петр Могилевский, заместитель директора Самарского филиала ПАО «Ростелеком» – технический директор:

«Для 60 тысяч жителей сёл и деревень региона появилась возможность дистанционно записаться на прием к врачу, оформить пенсию, поменять паспорт или воспользоваться другими услугами, которые предлагает всемирная информационная сеть».

Точки коллективного доступа в интернет действуют в 159 малых населенных пунктах Самарской области. Большая их часть находится в самых дальних селах, на расстоянии свыше 200 километров от областного центра. В этом году бесплатные Wi-Fi-зоны появятся еще в 34 деревнях и поселках губернии, а к концу 2021-го их станет 212.

ИСТОЧНИК KP.RU