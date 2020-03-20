Стали известны подробности о минировании ТЦ «Опера»

20 Март 2020 2020-03-20T15:21:03+03:00

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Сегодня, 20 марта, в Самаре произошла эвакуация в торговом центре «Опера». Это произошло из-за телефонного звонка, который поступил в экстренные службы. Аноним сообщил, что здание на улице Ленинградской заминировано.

– Тревога оказалась ложной. Правоохранители не смогли найти никаких признаков взрывных веществ. Сейчас проводятся мероприятия по поиску нарушителя, который сообщил эту информацию, – заявили в ГУ МВД России по Самарской области.

Отметим, что из-за происшествия была на некоторое время перекрыта улица Ленинградская. Кто и зачем решил позвонить и сообщить ложные сведения пока неизвестно.

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Сейчас на месте работают правоохранительные органы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU